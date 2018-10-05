Восьмилетняя девочка вытащила из шведского озера меч. Ему 1,5 тыс. лет

5 октября, 2018, 16:40

Летом восьмилетняя девочка из Швеции Сага Ванечек случайно нашла древний меч, когда поехала с семьей на озеро Видерстерн

Эксперты оценивают его возраст в 1,5 тысячи лет, пишет The Local.

Девочка рассказала изданию, что развлекалась возле озера, бросая в воду камешки и ветки вместе с отцом. Когда она в очередной раз потянулась за палкой, то наткнулась на рукоять и заостренный конец - это был заржавевший меч. Оружие раньше лежало на дне озера, но из-за засухи уровень воды упал и меч оказался на суше.

"Я подняла и собиралась бросить обратно в воду, но там была ручка, и увидела, что это нечто заостренное. Я подняла его в воздух, и я сказала: Папа, я нашла меч! Когда он увидел, что он изогнутый и ржавый, то подбежал и взял его", - рассказала Сага.

Сначала отец девочки Эндрю Ванечек решил, что это просто игрушка, но показал его знакомому, который увлекается историей. Тот в свою очередь назвал оружие "реликвией" и посоветовал сообщить о нем власти.

Шведские эксперты оценили возраст меча в тысячу лет, но потом изменили данные. По их мнению, меч выковали в пятом или шестом веке нашей эры, еще до эпохи викингов.

Анне Розен, археолог в музее Jönköpings Läns вместе с коллегами сделала предварительную оценку меча.

"Меч в целом длиной 85 сантиметров, длинный и исключительно хорошо сохранился, имеет элементы из дерева и кожи носорога", - написал глава музея Микаэль Нордстрем на веб-сайте организации.

Ученые попросили семью не распространять слухи о найденном мече, пока они не завершат все необходимые экспертизы. Кроме обследования самого меча, ученые отправились к озеру в поисках дополнительных находок. Из воды удалось вытащить старинную брошь.

Впервые Сага смогла поделиться историей с друзьями только 4 октября. В разговоре с журналистами она отметила, что после того, что случилось, не захотела стать археологом - ей ближе карьера врача или актрисы.

"Это так круто, я фанатка команды американского футбола "Миннесота Викингс", а теперь я нашла меч как у викингов!", - говорит Сага.

В издании CNN пошутили, что Сагу Ванечек теперь можно называть "королевой Швеции", ссылаясь на легенды о короле Артуре - он получил легендарный меч Экскалибур от Владычицы озера.