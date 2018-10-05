Водителей предупредили: с понедельника - контролировать соблюдение скорости на дорогах

5 октября, 2018, 08:23

Начиная со следующего понедельника, в Украине возобновляют контроль соблюдения скорости на дорогах

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

Он отметил, что с понедельника, 8 октября, в стране снова восстанавливают контроль соблюдения скорости на дорогах. Первая неделя пройдет в режиме предупреждений, а в дальнейшем будут использовать все механизмы наказания нарушителей.

"С 2005 года на дорогах Украины погибли 74 тысячи человек, травмы получили около 600 тысяч. Основная причина – несоблюдение скоростного режима. Причем опасности подвергаются и взрослые, и, что особенно горько, дети", - подчеркнул Гройсман.

Премьер рассказал, что будут делать в связи с этим:

Мобилизация всех средств наблюдения ситуации на дорогах;

Контроль соблюдения технических норм транспорта, особенно общественного;

Жесткий весовой контроль;

Отдельная программа защиты детей и внедрение световых элементов одежды, чтобы малышей было видно.

Он добавил, что в Украине должны сократить аварийность и смертность на дорогах минимум на треть.

"P. S. Наказание и штраф за нарушение правил дорожного движения должны быть достаточно серьезными, чтобы водители думали перед тем, как нажать газ и превысить скорость", - добавил Гройсман.