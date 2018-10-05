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Водителей предупредили: с понедельника - контролировать соблюдение скорости на дорогах

Начиная со следующего понедельника, в Украине возобновляют контроль соблюдения скорости на дорогах

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

Он отметил, что с понедельника, 8 октября, в стране снова восстанавливают контроль соблюдения скорости на дорогах. Первая неделя пройдет в режиме предупреждений, а в дальнейшем будут использовать все механизмы наказания нарушителей.

"С 2005 года на дорогах Украины погибли 74 тысячи человек, травмы получили около 600 тысяч. Основная причина – несоблюдение скоростного режима. Причем опасности подвергаются и взрослые, и, что особенно горько, дети", - подчеркнул Гройсман.

Премьер рассказал, что будут делать в связи с этим:

  • Мобилизация всех средств наблюдения ситуации на дорогах;
  • Контроль соблюдения технических норм транспорта, особенно общественного;
  • Жесткий весовой контроль;
  • Отдельная программа защиты детей и внедрение световых элементов одежды, чтобы малышей было видно.

Он добавил, что в Украине должны сократить аварийность и смертность на дорогах минимум на треть.

"P. S. Наказание и штраф за нарушение правил дорожного движения должны быть достаточно серьезными, чтобы водители думали перед тем, как нажать газ и превысить скорость", - добавил Гройсман.

 

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