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В Ингушетии многотысячный бессрочный митинг против захвата земли Чечней. Что происходит


фото: ridus
В Ингушетии, которая является частью Северо-Кавказского федерального округа, тысячи людей вышли на митинг против передачи земель Чечне

Акция началась 4 октября и стала бессрочной, сообщают российские СМИ.

Все началось 26 сентября, когда главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров соответственно - подписали договор о границе между двумя республиками. Чечня получила часть Надтеречного района Ингушетии, а та территорию на границе с Малгобецьким районом. Обе территории нежилые.

Ратификацию соглашения поддержали 17 из 25 депутатов. При этом более 10 депутатов заявили о фальсификации при подсчете результатов.

 

При этом споры между двумя республиками относительно приграничных земель ведутся с середины 1990-х годов и касаются в основном принадлежности Сунженского и Малгобекского районов. Поэтому до 4 октября границей между республиками считалась граница, установленная в 1934 году.

Сама акция протеста на площади столицы Магасе началась стихийно, выходить на нее через соцсети призывали представители совета этнических и социальных общностей. На площади собрались от 5 до 10 тысяч человек.

Впоследствии к митингующим вышел Евкуров, а его охрана попыталась освободить для него место среди участников акции. Во время этого в сторону лидера Ингушетии бросили бутылку, после чего его вывели с площади. А в это время его телохранители стреляли из пистолетов в воздух.

После этого на акции начались схватки, поэтому она в результате стала бессрочной. Митингующие эту ночь провели на площади.

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