В "Борисполе" будет работать грузинская авиакомпания

5 октября, 2018, 23:29

В аэропорт "Борисполь" 5 октября зашла новая грузинская компания Myway Airlines

Перевозчик выполнил первый рейс из Тбилиси в Киев, сообщает Аvianews.

Сообщается, что на первом этапе Myway Airlines будет летать в Киев два раза в неделю по понедельникам и пятницам. С 24 октября добавится третий еженедельный рейс по средам.

Вылеты из Киева в 13:00 (14:00 до 28 октября), вылеты из Тбилиси - в 11:00. Время в дороге составит около 3 часов. На линии будут задействованы самолеты Boeing 737-800, которые предусматривают размещение 170 пассажиров. Билеты на новые рейсы Киев-Тбилиси продаются по цене от 150 евро в обе стороны с учетом сборов, перевозку 25 кг багажа и питания.