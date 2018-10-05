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В Киеве 7 октября ограничат работу трех станций метро

В центре Киева вечером 7 октября ограничат работу трех станций метро из-за матча между "Динамо" и "Олимпиком"

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

В связи с проведением на НСК "Олимпийский" матча между "Динамо" и "Олимпик" возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". В пресс-службе отмечают, что станции не будут закрыты.

Напомним, что также в Киеве 6-7 октября частично ограничат движение в связи с проведением 9th Wizz Air Kyiv City Marathon 2018. Дороги на маршруте будут открываться постепенно, по мере преодоления дистанции бегунами. При этом все улицы, на которых ограничивается движение (кроме Крещатика), будут открыты до 16:00.

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