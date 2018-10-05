В Крыму оккупационная власть скрывает аварию с газовыми турбинами Siemens

5 октября, 2018, 18:45

Оккупационная власть в Крыму скрывает аварию с газовыми турбинами Siemens, завезенными на полуостров в обход международных санкций

Об этом сообщает пресс-служба Министерства временно оккупированных территорий.

По их данным, 30 августа 2018 года были выявлены признаки разрушения крыши одного из производственных помещений Балаклавской ТЭС, что строится вблизи Севастополя.

Участок кровли крыши размерами 10х20 метров прогорел, о чем свидетельствует внешний вид разрушенной кровли и характерное задымление. В указанном помещении установлены газовые турбины Siemens, которые импортированы в обход международных санкций. Именно авария стала причиной переноса, уже в третий раз, запуска упомянутой ТЭС в эксплуатацию, а также ограничение энергоснабжения на территории Крыма.

По имеющейся информации, указанная авария произошла из-за нарушения инженерных и строительных норм персоналом ТЭС, а компания Siemens не предоставила своих специалистов для отладки и запуска оборудования.

Строительство ТЭС осуществляется компанией "Ростех", которая находится под украинскими и международными санкциями. Природный газ, который планируется использовать для производства электрической энергии Россией, незаконно добывается из месторождений на украинском шельфе Черного моря.

Сейчас, владелец захваченных Россией плавучих буровых установок ГАО "Черноморнефтегаз" и НАК "Нафтогаз Украины" обратились в суд с иском о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Россией активов в Крыму и использование природных ресурсов Украины.