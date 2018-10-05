В Хмельницкой области более 20 человек отравились в детском саду

5 октября, 2018, 20:13

Вспышку кишечных инфекций зафиксировали в яслях-саду в городе Нетишин Хмельницкой области

В результате в больницу попал 21 человек, сообщает пресс-служба Хмельницкого областного лабораторного центра МЗ.

"В ДУЗ (ясли-сад комбинированного типа) № 6 "Радуга" Нетешина зарегистрирована вспышка кишечных инфекций. Госпитализированы 21 человек, в том числе 20 детей до 17 лет. Все дети являются воспитанниками этого учреждения", - говорится в сообщении.

Среди заболевших - один воспитатель группы №9. Клинические проявления у первого больного появились 4 октября. В тот день госпитализировали четырех больных: трех детей и одного воспитателя.

Как уточнили в лаборатории, 5 октября лабораторно обследовано 68 человек (21 больной и 47 здоровых, в том числе 29 воспитанников и 18 сотрудников дошкольного учреждения). Проведено лабораторное исследования 84 проб, в том числе пищевых продуктов — 20, смывов с объектов окружающей среды - 60, питьевой воды - 4. В помещениях дошкольного учреждения проведена заключительная дезинфекция.