В Харькове столкнулись два трамвая, двое пострадавших

5 октября, 2018, 21:37

В пятницу, 5 октября, в Харькове столкнулись два трамвая, пострадали два человека

Об этом сообщает пресс-служба управления "Укртрансбезопасности" в Харьковской области.

На Майдане Защитников Украины два харьковских трамвая КП "Салтовское трамвайное депо" 8-го маршрута и "Октябрьское трамвайное депо" 6-го маршрута устроили "гонки". Догоняя друг друга, они столкнулись. Пострадали две женщины 1949 и 1981 г. р. Они были госпитализированы в больницу.

Управление "Укртрансбезопасности" в Харьковской области обратилось к своему руководству и Государственной службе по безопасности на транспорте с инициативой внеплановых проверок этих предприятий.