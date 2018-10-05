В Харькове столкнулись два трамвая, двое пострадавших
5 октября, 2018, 21:37
В пятницу, 5 октября, в Харькове столкнулись два трамвая, пострадали два человека
Об этом сообщает пресс-служба управления "Укртрансбезопасности" в Харьковской области.
На Майдане Защитников Украины два харьковских трамвая КП "Салтовское трамвайное депо" 8-го маршрута и "Октябрьское трамвайное депо" 6-го маршрута устроили "гонки". Догоняя друг друга, они столкнулись. Пострадали две женщины 1949 и 1981 г. р. Они были госпитализированы в больницу.
Управление "Укртрансбезопасности" в Харьковской области обратилось к своему руководству и Государственной службе по безопасности на транспорте с инициативой внеплановых проверок этих предприятий.
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