В ЕС говорят о приближении финала переговоров по Brexit

5 октября, 2018, 12:59

Переговорщики ЕС по поводу Brexit заявили о том, что заключение окончательного соглашения с Британией относительно ее выхода из блока "очень близко"

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, присутствовавшие на четверговой встрече переговорщиков с дипломатами ЕС.

ЕС в четверг дал понять, что прорабатывает новые предложения Лондона, как избежать дополнительных проверок на ирландской границе после выхода Британии из ЕС, что может стать прорывом в переговорах.

Кроме того, прогресс был достигнут и в других нерешенных вопросах, в частности относительно товаров особого происхождения и обеспечения выполнения соглашения.

В команде главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье утверждают, что он открыт к предложению Лондона о безотлагательном решении проблемы ирландской границы, но ждет когда оно поступит в письменном виде для тщательного анализа.

На встрече с дипломатами Испания также рассказала о переговорах с Лондоном по поводу Гибралтара, который выйдет из ЕС вместе с Британией. В частности, к любому финальному соглашению будут добавлены два отдельных протокола из этого вопроса.

Как известно, Лондон и Брюссель пытаются втиснуть заключения соглашения об отношениях Британии с ЕС после Brexit во временные рамки между двумя саммитами Евросоюза 17-18 октября и 17-18 ноября.

Ранее глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что предложенный премьером Великобритании Терезой Мэй так называемый "план Чекерс" о будущих взаимоотношениях с ЕС не сработает.

После этого премьер Британии Тереза Мэй заявила, что переговоры между ЕС и Британией по поводу Brexit зашли в тупик.