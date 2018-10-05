Умерла народная артистка Украины Неонила Крюкова

5 октября, 2018, 14:06

Сегодня, 5 октября, в возрасте 74 лет скончалась Народная артистка Украины, Герой Украины Неонила Крюкова

Об этом сообщила ее дочь Мирослава Барчук в Facebook.



Неонила была актрисой, мастером разговорного жанра с принципиальной гражданской позицией.

Она работала с 1975 года в Национальной филармонии Украины. Вопреки запретам подготовила 17 сольных концертных программ по произведениям украинских писателей. В 1981 году вместе с Галиной Менкуш Неонила Валерьевна решилась поставить моноспектакль "Маруся Чурай" по запрещенной поэме Лины Костенко.

В 1984 году она создала моноспектакль по роману Олеся Гончара "Собор", который был запрещен в свое время советской цензурой, А в 1986 году она была одной из первых, кто поехал в Чернобыль на ЧАЭС.

Она награждена орденом князя Ярослава Мудрого V ст. А 20 августа 2008 года ей присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Государства — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии национальной культуры, вдохновенную творческую и жизнеутверждающую художественную деятельность.

Редакция Еспресо.TV выражает соболезнования Мирославе Барчук в связи со смертью матери.