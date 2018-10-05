Умер известный украинский баскетболист Григорий Хижняк
5 октября, 2018, 10:24
В возрасте 44 лет ушел из жизни известный украинский баскетболист и тренер Григорий Хижняк
Об этом сообщает Basket.com.ua.
По неподтвержденной информации, у Хижняка случился инфаркт.
Григорий Хижняк начал профессиональную карьеру в "Миколаеве" в 1994 году. Выступал за "Будивельник", "Автодор", "Киев", "Жальгирис", "Валенсию", "Перистери", "Македоникос", "Динамо" Санкт-Петербург и "Днепр".
В 2010 году завершил выступления на профессиональном уровне в "Будивельнике". Работал тренером дубля "Днепроазот".
С сезона 2011/12 был директором по маркетингу "Будивельника".
В течение карьеры стал четырехкратным чемпионом Украины, чемпионом Литвы.
С 1997 до 2003 года выступал за сборную Украины.
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