Умер известный украинский баскетболист Григорий Хижняк

5 октября, 2018, 10:24

В возрасте 44 лет ушел из жизни известный украинский баскетболист и тренер Григорий Хижняк

Об этом сообщает Basket.com.ua.

По неподтвержденной информации, у Хижняка случился инфаркт.

Григорий Хижняк начал профессиональную карьеру в "Миколаеве" в 1994 году. Выступал за "Будивельник", "Автодор", "Киев", "Жальгирис", "Валенсию", "Перистери", "Македоникос", "Динамо" Санкт-Петербург и "Днепр".

В 2010 году завершил выступления на профессиональном уровне в "Будивельнике". Работал тренером дубля "Днепроазот".

С сезона 2011/12 был директором по маркетингу "Будивельника".

В течение карьеры стал четырехкратным чемпионом Украины, чемпионом Литвы.

С 1997 до 2003 года выступал за сборную Украины.