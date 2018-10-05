Украину и Румынию хотят соединить мостом через Дунай
Об этом сообщает "Думская".
Соответствующие предпроектные предложения представили президенту Петру Порошенко и премьеру Болгарии Бойко Борисову. Презентация прошла на трассе Одесса-Рени возле развилки на Болград.
По словам начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Варивода, ориентировочная стоимость проекта - 243 млн евро. Мост построят между украинской Орловкой и румынской Исакча, где много лет пытаются построить паромную переправу. Длина сооружения составит 1050 метров (ширина реки в этом месте - 930 метров). С украинской стороны планируют оборудовать въездной и выездной терминалы и общий пункт пропуска.
"С ремонтом трассы Одесса-Рени грузопоток по ней вырос в разы, а мост увеличит его в десятки раз", - прокомментировал начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.
Позже Порошенко отметил, что если сделать мост платным, тогда на его строительство можно взять кредит в Европейском банке реконструкции и развития.
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