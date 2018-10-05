Украину и Румынию хотят соединить мостом через Дунай

5 октября, 2018, 17:38

Украинский и румынский береги Дуная хотят соединить автомобильным мостом, который станет частью европейского маршрута Е87 (Одесса-Варна-Анталия)

Об этом сообщает "Думская".

Соответствующие предпроектные предложения представили президенту Петру Порошенко и премьеру Болгарии Бойко Борисову. Презентация прошла на трассе Одесса-Рени возле развилки на Болград.

По словам начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Варивода, ориентировочная стоимость проекта - 243 млн евро. Мост построят между украинской Орловкой и румынской Исакча, где много лет пытаются построить паромную переправу. Длина сооружения составит 1050 метров (ширина реки в этом месте - 930 метров). С украинской стороны планируют оборудовать въездной и выездной терминалы и общий пункт пропуска.

"С ремонтом трассы Одесса-Рени грузопоток по ней вырос в разы, а мост увеличит его в десятки раз", - прокомментировал начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.

Позже Порошенко отметил, что если сделать мост платным, тогда на его строительство можно взять кредит в Европейском банке реконструкции и развития.