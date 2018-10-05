 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украину и Румынию хотят соединить мостом через Дунай


фото: dumskaya.net
Украинский и румынский береги Дуная хотят соединить автомобильным мостом, который станет частью европейского маршрута Е87 (Одесса-Варна-Анталия)

Об этом сообщает "Думская".

Соответствующие предпроектные предложения представили президенту Петру Порошенко и премьеру Болгарии Бойко Борисову. Презентация прошла на трассе Одесса-Рени возле развилки на Болград.

По словам начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Варивода, ориентировочная стоимость проекта - 243 млн евро. Мост построят между украинской Орловкой и румынской Исакча, где много лет пытаются построить паромную переправу. Длина сооружения составит 1050 метров (ширина реки в этом месте - 930 метров). С украинской стороны планируют оборудовать въездной и выездной терминалы и общий пункт пропуска.

"С ремонтом трассы Одесса-Рени грузопоток по ней вырос в разы, а мост увеличит его в десятки раз", - прокомментировал начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.

Позже Порошенко отметил, что если сделать мост платным, тогда на его строительство можно взять кредит в Европейском банке реконструкции и развития.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 октября, 2018 пятница

больше новостей

5 октября, 2018 пятница

4 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать