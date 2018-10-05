Украинцы смогут ездить в Грузию по ID-паспортам
5 октября, 2018, 17:03
Украина подписала соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое позволит ездить в Грузию по внутренним ID-паспортам
Об этом сообщил премьер-министр Украины на странице в Facebook.
5 октября главы правительств Владимир Гройсман и Мамука Бахтадзе в Кишиневе подписали соответствующий документ.
"Наши граждане смогут путешествовать в Грузию по ID-паспортам Украины", - написал премьер-министр Украины в Facebook.
Согласно договору, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней (ежегодно) на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.
- Напомним, Кабмин одобрил проект соглашения с Грузией об безвизовых поездках по внутренним паспортам в форме ID-карт.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика