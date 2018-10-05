Украинцы смогут ездить в Грузию по ID-паспортам

5 октября, 2018, 17:03

Украина подписала соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое позволит ездить в Грузию по внутренним ID-паспортам

Об этом сообщил премьер-министр Украины на странице в Facebook.

5 октября главы правительств Владимир Гройсман и Мамука Бахтадзе в Кишиневе подписали соответствующий документ.

"Наши граждане смогут путешествовать в Грузию по ID-паспортам Украины", - написал премьер-министр Украины в Facebook.

Согласно договору, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней (ежегодно) на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.