Указание "валить" закон о языке было персонально от Петра Порошенко, - политолог
Такое мнение в программе "Ваша Свобода" выразил политолог Михаил Басараб.
По словам эксперта, проголосовать за закон удалось лишь благодаря давлению на депутатов БПП со стороны всего сессионного зала. Однако, самые "упрямые", среди которых и сын Президента, не голосовали.
"Оно является показательным – не голосовали, простите за сленг, самые упрямые, то есть те, кто четко выполнял указание сверху. Среди тех, кто уже под давлением скандирования всего зала "Позор!", который объединился против фракции БПП, которая валила данный закон, не голосовал – сын Порошенко, Фриз, Южанина. Это те люди, которые абсолютно точно будут выполнять волю Петра Порошенко. Это маркер. Это показывает, что указание "валить" закон было персонально от Петра Порошенко", - сообщил политолог.
Он описал ситуацию с блокированием и дебатами в Верховной Раде как "драматическую и позорную историю", которая значительно покачнет президентский рейтинг. По мнению политолога, Порошенко сегодня противопоставил себя всему политическому классу.
"Сегодняшние события ему будут напоминать еще очень и очень долго. И мы же не знаем, какой будет судьба принятия закона во втором чтении. Думаю, что там будут не менее драматические события. Порошенко сегодня противопоставил себя всему политическому классу, что выглядит нестандартно и странно. Даже произошел раскол коалиции. Фракция "Народного фронта" голосовала "за" фактически единогласно. В этом голосовании были едиными и "Батькивщина", и "Самопомич", и "Радикальная партия", которые в других вопросах дискутируют очень остро и критикуют друг друга. Но этот вопрос объединил всех против Порошенко и выставил Порошенко одного против всех ", - добавил Михаил Басараб.
Стоит отметить, что БПП пыталась протянуть другой законопроект – депутата Ярослава Лесюка "О языках в Украине" (№5556), который называют "Light римейком" закона Колесниченко-Кивалова. Представитель Президента в парламенте Ирина Луценко заверяла, что принципиальной позицией фракции БПП "является голосование за взвешенный законопроект, нардепа Лесюка".
Однако, по словам экспертов, отстаивать подобный декларативный законопроект – это типичный парламентский прием для распыления голосов.
"Закон Лесюка, за который почему-то сегодня цеплялась фракция БПП, – там очень странные вещи. Языки как-то делятся по территориальным признакам, каждая территория может провозглашать свои языки, где есть треть людей какой-то национальности. У нас нет графы "национальность", мы не знаем, как это определять. Этот проект – это просто беллетристика. Типичный парламентский прием, когда вносится какой-то альтернативный закон, чтобы распылить голоса. Часть людей считает, что можно обойтись без закона о языке или что сейчас не время, но прямо сказать не может, а говорит: у нас есть вот свой закон. Так было с квотами, например, на радио ", - отмечает сокоординатор движения "Пространство свободы" Тарас Шамайда.
Политологи считают вчерашнее голосование большим провалом технологов Порошенко - Гринива и Лесюка. Ведь главным лозунгом Президента Украины является "Армия! Язык! Вера!". А вчерашнее голосование нардепов от БПП девальвировало многочисленные заявления Президента о важности украинского языка и потребности его законодательной защиты.
"Замысел, по-видимому, заключался в том, чтобы принять сугубо декларативный закон о языках, написанный Лесюком, но продать это избирателю как закон БПП, а следовательно и Порошенко, о языке. Это должна была быть красивая упаковка с абсолютно пустым содержимым. Так, по крайней мере, видится замысел", - добавил политолог.
Напомним, что вчера, 4 октября, Верховная Рада под крики "Позор!" и блокирование трибуны все-таки проголосовала за закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в первом чтении. Депутаты фракции БПП откровенно пыталась сорвать голосование, однако сессионный зал публично заставил их поддержать закон.
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