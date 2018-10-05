Указание "валить" закон о языке было персонально от Петра Порошенко, - политолог

5 октября, 2018, 14:17

Депутаты от партии Петра Порошенко всячески пытались сорвать голосование за законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" №5670-д по указанию президента

Такое мнение в программе "Ваша Свобода" выразил политолог Михаил Басараб.

По словам эксперта, проголосовать за закон удалось лишь благодаря давлению на депутатов БПП со стороны всего сессионного зала. Однако, самые "упрямые", среди которых и сын Президента, не голосовали.

"Оно является показательным – не голосовали, простите за сленг, самые упрямые, то есть те, кто четко выполнял указание сверху. Среди тех, кто уже под давлением скандирования всего зала "Позор!", который объединился против фракции БПП, которая валила данный закон, не голосовал – сын Порошенко, Фриз, Южанина. Это те люди, которые абсолютно точно будут выполнять волю Петра Порошенко. Это маркер. Это показывает, что указание "валить" закон было персонально от Петра Порошенко", - сообщил политолог.

Он описал ситуацию с блокированием и дебатами в Верховной Раде как "драматическую и позорную историю", которая значительно покачнет президентский рейтинг. По мнению политолога, Порошенко сегодня противопоставил себя всему политическому классу.

"Сегодняшние события ему будут напоминать еще очень и очень долго. И мы же не знаем, какой будет судьба принятия закона во втором чтении. Думаю, что там будут не менее драматические события. Порошенко сегодня противопоставил себя всему политическому классу, что выглядит нестандартно и странно. Даже произошел раскол коалиции. Фракция "Народного фронта" голосовала "за" фактически единогласно. В этом голосовании были едиными и "Батькивщина", и "Самопомич", и "Радикальная партия", которые в других вопросах дискутируют очень остро и критикуют друг друга. Но этот вопрос объединил всех против Порошенко и выставил Порошенко одного против всех ", - добавил Михаил Басараб.