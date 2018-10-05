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У Порошенко прокомментировали сообщение о прекращении голодовки Сенцовым


фото: facebook
Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что украинская сторона пока не имеет точной информации о прекращении Олегом Сенцовым голодовки и призвал критически относиться к российским сообщениям об этом

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Я бы призвал не доверять российским СМИ, критически к этому относиться. Мы это сейчас проверяем. Именно в этот момент я не имею такой информации", - сказал Бабин.

Ранее российские СМИ распространили сообщение замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко о том, что незаконно осужденный Россией украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку.

При этом Максименко отметил, что Сенцов потерял 12 кг, а российские врачи разработали для него диету для выхода из голодовки.

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