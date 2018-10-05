У Порошенко прокомментировали сообщение о прекращении голодовки Сенцовым
5 октября, 2018, 11:50
Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что украинская сторона пока не имеет точной информации о прекращении Олегом Сенцовым голодовки и призвал критически относиться к российским сообщениям об этом
Об этом сообщает "РБК-Украина".
"Я бы призвал не доверять российским СМИ, критически к этому относиться. Мы это сейчас проверяем. Именно в этот момент я не имею такой информации", - сказал Бабин.
Ранее российские СМИ распространили сообщение замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко о том, что незаконно осужденный Россией украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку.
При этом Максименко отметил, что Сенцов потерял 12 кг, а российские врачи разработали для него диету для выхода из голодовки.
- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании. Сенат США готовит обращение к Госдепу и президенту Дональду Трампу, Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного. Под посольством РФ в Киеве оставляют письма и пожелания Сенцову.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровью политзаключенного нанесен непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова. Верховная Рада приняла решение выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.
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