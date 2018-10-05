Toyota отзывает 2,4 млн гибридных автомобилей

5 октября, 2018, 23:18

Toyota отзывает в мастерские почти 2,43 млн гибридных автомобилей Prius и Auris, произведенных с октября 2008 по ноябрь 2014 года

Об этом сообщает ABC news.

Отзыву подлежат 1,25 миллиона автомобилей в Японии, 807 тыс. в США, 290 тыс. в Европе и 3 тыс. в Китае, остальные - по всему миру. В компании заявили, что бесплатно обновят программное обеспечение транспортных средств, чтобы исправить эту проблему.

Сообщается, что в гибридной системе обнаружены дефекты, из-за которых двигатель может заглохнуть. В частности, в Японии за сентябрь были получены три сообщения о данной проблеме. При этом отмечается, что эти три случая не привели к ДТП.