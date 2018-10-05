Синоптик порадовала украинцев хорошей погодой на выходных

5 октября, 2018, 08:41

В течение пятницы и выходных воздух в Украине начнет постепенно прогреваться, осадков не будет

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Она отметила, что над Украиной завтра и в течение выходных расположится антициклон, таким образом будет сухо, ясно и солнечно. Несмотря на это, практически повсеместно ближайшей ночью заморозки 0-4 градуса.

В дневные часы 5 октября будет свежевато, только 9-14 градусов, на Западе и Юге - 13-16 градусов. Также сегодня ожидается северо-западный ветер с переходом в выходные на юго-западный, 5-12 метров за секунду.

А вот в выходные ощутимо потеплеет - воздух прогреется до 12-23 градусов. Теплее всего будет в западных регионах.

"В Киеве 5 октября без осадков, днем 12 градусов. 6-7 октября в столице потеплеет до 16-18 градусов, ветер ослабнет, будет ясная солнечная погода", - подытожила Диденко.



