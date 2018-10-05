Суд разрешил заочное расследование дела Клименко

5 октября, 2018, 13:32

Печерский райсуд Киева дал разрешение на заочное расследование в отношении бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, с ходатайством обратились еще в начале июля. Однако защитники Клименко пытались затянуть процесс. Ему инкриминируют злоупотребление властью и отмывании средств.

"Сегодня судом с соблюдением всех норм УПК Украины объявлено постановление суда о согласии на проведение специального (заочного) досудебного расследования в отношении подозреваемого Клименко", - отметил Матиос.