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Суд разрешил заочное расследование дела Клименко


фото: vesti-ukr
Печерский райсуд Киева дал разрешение на заочное расследование в отношении бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, с ходатайством обратились еще в начале июля. Однако защитники Клименко пытались затянуть процесс. Ему инкриминируют злоупотребление властью и отмывании средств.

"Сегодня судом с соблюдением всех норм УПК Украины объявлено постановление суда о согласии на проведение специального (заочного) досудебного расследования в отношении подозреваемого Клименко", - отметил Матиос.

  • Напомним, 13-14 июля в Киеве и Одессе прошло более 100 обысков в компаниях, связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, а также в медиа-холдинге "Вести".
  • Связанная с Клименко группа компаний "Юнисон" купила на "отмытые" $778 млн элитную недвижимость, землю и держала медиахолдинг "Вести".
  • Согласно данным ГПУ, Клименко вывел из государственного бюджета сумму, эквивалентную $12 млрд. Таким образом, он украл у каждого украинца по 300$.
  • Бизнес-империю Клименко охраняла частная охранная фирма "Скиф", имущество которой арестовано.
  • В Украине было арестовано тысячу железнодорожных полувагонов, принадлежащих компании экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, которые приносили ему ежемесячно 12 млн грн.
  • Имущество Клименко на 1,3 млрд грн передали Нацагентству по управлению активами.
  • Военная прокуратура обыскала редакцию медиа-холдинга "Вести".
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