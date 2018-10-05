Суд разрешил заочное расследование дела Клименко
5 октября, 2018, 13:32
Печерский райсуд Киева дал разрешение на заочное расследование в отношении бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко
Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook, сообщает "РБК-Украина".
По его словам, с ходатайством обратились еще в начале июля. Однако защитники Клименко пытались затянуть процесс. Ему инкриминируют злоупотребление властью и отмывании средств.
"Сегодня судом с соблюдением всех норм УПК Украины объявлено постановление суда о согласии на проведение специального (заочного) досудебного расследования в отношении подозреваемого Клименко", - отметил Матиос.
- Напомним, 13-14 июля в Киеве и Одессе прошло более 100 обысков в компаниях, связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, а также в медиа-холдинге "Вести".
- Связанная с Клименко группа компаний "Юнисон" купила на "отмытые" $778 млн элитную недвижимость, землю и держала медиахолдинг "Вести".
- Согласно данным ГПУ, Клименко вывел из государственного бюджета сумму, эквивалентную $12 млрд. Таким образом, он украл у каждого украинца по 300$.
- Бизнес-империю Клименко охраняла частная охранная фирма "Скиф", имущество которой арестовано.
- В Украине было арестовано тысячу железнодорожных полувагонов, принадлежащих компании экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, которые приносили ему ежемесячно 12 млн грн.
- Имущество Клименко на 1,3 млрд грн передали Нацагентству по управлению активами.
- Военная прокуратура обыскала редакцию медиа-холдинга "Вести".
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