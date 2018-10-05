США примут конкретные решения по "Форту Трамп" в марте 2019-го, - минобороны Польши

5 октября, 2018, 14:05

Вашингтон готовит предложения Варшаве по поводу размещения постоянной американской военной базы на территории Польши, конкретных решений по этому делу можно будет ожидать в марте 2019 года

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи в Брюсселе с министром обороны США Джеймсом Маттисом, пишет РАР.

"Тогда Пентагон будет обязан предоставить Конгрессу рекомендации по этому делу", - сказал Блащак.

"Министр обороны США Джеймс Маттис сказал мне, что Пентагон очень интенсивно работает над предложением польской стороны по поводу постоянной американской базы в Польше", - отметил министр.

По его словам, очередная встреча по этому соглашению состоится на рубеже октября-ноября в Вашингтоне. Министр сообщил, что рабочая группа экспертов Пентагона и Министерства национальной обороны Польши начала работу над деталями предложения.

Польский президент Дуда объяснял, что в вопросе создания американской базы в Польше нужно различать два аспекта: принятие официального решения и фактическое создание базы. Президент говорит, что создание инфраструктуры для базы продлится более года, а неофициально Белый дом одобрил создание базы.

Во время недавней совместной пресс-конференции с Дудой в Вашингтоне президент США Дональд Трамп принял решение Варшавы о выделении $1,5-2 млрд на строительство инфраструктуры под американскую военную базу на территории страны. Дуда заметил, что ее можно было бы назвать "Форт Трамп".

Сейчас на территории Польши дислоцируются около 3,5 тыс. американских военнослужащих, находящихся там на ротационной основе.

В частности, в рамках усиленной передовой присутствия НАТО (Enhanced Forward Presence - EFP) вблизи города Ожиш (северо-восток Польши) размещаются несколько американских военнослужащих в составе боевой батальонной группы.

В нескольких гарнизонах (Жагань, Свентошув, Сквежина и Болеславец) на западе Польши в рамках инициативы укрепления Европейского региона (European Reassurance Initiative - ERI) дислоцируются подразделения боевой группы бронетанковой бригады США. Они располагают 400 гусеничных машин, 900 единиц колесной техники, в том числе 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.

Дополнительно в Польше размещен также воздушный компонент из состава бригады боевой авиации, а в населенном пункте Редзикув на севере страны строится американская база - элемент системы ПРО США Aegis Ashore.

В марте 2018 Варшава договорилась о приобретении у США противоракетных комплексов Patriot. Сумма сделки составила почти $ 5 млрд.