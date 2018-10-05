Сенцов прекратил голодовку, следовательно, он в критическом состоянии, - Денисова

5 октября, 2018, 15:33

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, по данным украинского омбудсмена, действительно прекратил голодовку

Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Олег Сенцов прекратил голодовку. Это означает, что он в критическом состоянии, практически за чертой", - подчеркнула она.

Денисова отметила, что в России, без медицинских справок, исключительно на словах уверяли, что состояние здоровья украинца - удовлетворительное.

"Неправда. Они бы его тогда не "уговаривали" прекратить голодовку и постоянно не давили бы на политзаключенного психологически. С такими целями, с такой силой воли, преданностью и искренней украинской позицией человек не мог сдаться", - пояснила Денисова.

По ее словам, процесс выхода из голодания - еще сложнее и страшнее, чем оно само. Омбудсмен выразила уверенность, что в российской колонии не обеспечивают Сенцову надлежащее медицинское сопровождение.

"Призываю РФ сохранить жизнь украинцу. Я требую, чтобы ему предоставили лучших независимых медицинских специалистов, которые проведут его полный медицинский осмотр. Я хочу видеть заключение о состоянии здоровья Олега Сенцова. Кроме этого, именно профессиональные специалисты-диетологи должны разработать схему выхода из голодания. Этих врачей мы можем привезти из Украины или Европы ", - подытожила Денисова.

Она добавила, что требует от России ускорить процесс ее допуска к режиссеру и она готова хоть сегодня выехать в колонию.