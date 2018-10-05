Сатурн теряет свои кольца, - ученые
Об этом сообщает Science Alert.
"Оказалось, что кольца Сатурна не просто падают в атмосферу планеты, а порождают настоящий ливень. Лед, капли воды и пыль движутся так быстро, что каждую секунду Сатурн" съедает "примерно 10-45 т материи колец", - говорит профессор Юго-западного исследовательского института в Боулдере Хантер Уайт.
Кольца D и C, которые находятся ближе к планете, могут исчезнуть очень быстро (по космическим меркам). D за 60 тысяч лет, а кольцо C, которое содержит гораздо больше материи, исчезнет примерно через 700 тыс. лет.
Ученые считают, что кольца похожи по составу с веществом комет - в них много органики, кислорода и аммиака. "Две вещи меня удивили: одной из них является химическая сложность колец - мы думали, что это будет почти полностью вода, несмотря на предыдущие наблюдения. Вторая - это их большое количество - гораздо больше, чем мы изначально ожидали. Качество и количество материалов, которые входят в кольца, меня удивили " - сказал астроном и физик Томас Крейвенс из Университета Канзаса.
В исследовании ученые пользовались данным с "Кассини". Миссия зонда длилась около 20 лет, в сентябре 2017 года проект был закрыт, а сам спутник сгорел в атмосфере Сатурна.
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