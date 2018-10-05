Санкции США: Индонезия передумала покупать российские самолеты

5 октября, 2018, 09:52

Индонезия приостановила закупку российских истребителей Су-35 из-за возможного попадания под санкции США

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Ограничительные меры США готовы ввести в рамках закона "О противодействии противникам США с помощью санкций" (CAATSA). Индонезия ждала первый из 11 истребителей уже в октябре, но Вашингтон так и не предоставил Джакарте гарантий неприменения санкций.

При этом россиянам для выполнения соглашения пришлось бы задействовать кредитные средства, которые выделил бы один из коммерческих банков. Однако для финучреждения это означало бы тяжелые последствия, поскольку США оценили бы это как сотрудничество с "Рособоронэкспортом" и ввели бы санкции против банка.

Эту информацию изданию подтвердили два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности и источник, близкий к органу власти.

Индонезия подписала контракт на покупку Су-35 в феврале, став вторым иностранным заказчиком истребителя данного типа - первую сделку на 24 самолета общей стоимостью более $2 млрд РФ подписала в ноябре 2015 года с Китаем.

Планы Джакарты не оценили в США. Рабочий визит в Индонезию делегации из России для обсуждения вопросов по контракту совпал с визитом туда министра обороны США Джеймса Меттиса, который угрожал прекратить поставки запчастей для американских самолетов на вооружении Индонезии в случае подписания контракта с "Рособоронэкспортом", а в случае отказа от контракта пообещал организовать поставки истребителей F-16.

Однако контракт на Су-35 таки подписали, он оценивается в $1,154 млрд, из которых примерно половина (около $570 млн) приходится на смежную продукцию невоенного назначения (каучук, пальмовое масло и тому подобное). Планировалось, что поставки заказчику Су-35 должны завершить в течение двух лет с момента подписания контракта.