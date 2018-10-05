Россиянин, которого Вашингтон подозревает в кибератаках, прописан в военной части ГРУ

5 октября, 2018, 15:29

Один из россиян, которого США обвинили в кибератаках по всему миру, прописан в Москве на одной из баз российской военной разведки

Об этом сообщает Reuters.

Алексей Моренец, один из семи россиян, против которых США выдвинули обвинения. Его обвинили во взломе компьютерных сетей международных спортивных организаций в Швейцарии и Организации по запрещению химического оружия в Нидерландах.

Отмечается, что Моренец прописан в доме на Комсомольском проспекте в Москве. Этот адрес содержится в двух официальных базах данных регистрации автомобилей и домашних адресов.

Этот адрес совпадает с местом, где, согласно американскому обвинительному заключению, базируется военная часть 26165, подразделение ГРУ. В общедоступной базе данных российских юридических лиц это место указано как юридический адрес части с таким номером.

Кроме этого, автомобиль ВАЗ Моренца в середине 2000-х годов несколько лет был зарегистрирован по адресу базирования части 26165, об этом свидетельствует база данных ГАИ.