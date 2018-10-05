Россиянин, которого Вашингтон подозревает в кибератаках, прописан в военной части ГРУ
Об этом сообщает Reuters.
Алексей Моренец, один из семи россиян, против которых США выдвинули обвинения. Его обвинили во взломе компьютерных сетей международных спортивных организаций в Швейцарии и Организации по запрещению химического оружия в Нидерландах.
Отмечается, что Моренец прописан в доме на Комсомольском проспекте в Москве. Этот адрес содержится в двух официальных базах данных регистрации автомобилей и домашних адресов.
Этот адрес совпадает с местом, где, согласно американскому обвинительному заключению, базируется военная часть 26165, подразделение ГРУ. В общедоступной базе данных российских юридических лиц это место указано как юридический адрес части с таким номером.
Кроме этого, автомобиль ВАЗ Моренца в середине 2000-х годов несколько лет был зарегистрирован по адресу базирования части 26165, об этом свидетельствует база данных ГАИ.
- Напомним, сотрудники ГРУ РФ пытались получить данные международного следствия по делу катастрофы малайзийского "Боинга" на востоке Украины.
- В связи с кибер-попытками россиян Нидерланды выслали четырех сотрудников ГРУ РФ.
- Российские хакеры, которые пытались совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге, атаковали и Бельгию.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика