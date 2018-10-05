Родственник Почекуна: художница слепила шарпея с грустными глазами и человеческими ногами

5 октября, 2018, 10:42

Художница Магрит ван Бріфорт создала новую скульптуру - шарпея, который похож на ее "Почекуна"

Его фото автор показала в Instagram.

Новый родственник Почекуна - шарпей. У него очень грустные глаза, большой нос, а тело морщинистое и тучное. Однако вместо собачьих лап у нового творения человеческие ноги.

Новую работу скульптор представила в Гааге. Такой истории, как у Почекуна, у шарпея еще нет, однако художница предлагает придумать ее своим подписчикам в Instagram.