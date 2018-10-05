Разоблачили полицейских, которые избивали людей в харьковском метро

5 октября, 2018, 17:13

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении в совершении служебных преступлений четырем работникам сектора патрульной полиции

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В июле этого года полицейские несли службу на станции метро "Южный вокзал". Патрульные увидели мужчину, который, пошатываясь, выходил из метро. Они подошли к нему и стали предъявлять претензии, что он нетрезв. Мужчина пытался объяснить, что возвращается с работы домой и выпил бутылку пива.

Однако правоохранителей такой ответ не удовлетворил и его силой затащили в полицейскую комнату. Один из подозреваемых сбил потерпевшего с ног специальным приемом, от чего последний потерял сознание. Когда мужчина пришел в себя, другой патрульный нанес ему несколько ударов в голову.

Другом доставленному в полицейскую комнату подозреваемому разбили об голову стул, били ногами и руками по туловищу и голове.

Также следствием задокументировано по крайней мере два эпизода получения неправомерной выгоды. В первом случае речь шла о тысяче гривен, во втором – тысяче гривен и трех тысячах российских рублей. В обоих случаях схема была примерно одинаковой.

Полицейские подходили к женщинам, которые выглядели как приезжие (с чемоданами, только сошли с поезда, спрашивали дорогу и т. п), и под предлогом проверки документов начинали выясняли, с какой целью прибыли в Харьков. Потом приглашали их к полицейскую комнату, где начинали рассказывать, что женщина нарушила закон, что на нее будет составлен протокол об административной ответственности, обыскивали личные вещи.

Так, в одном случае патрульные сообщили женщине, что она не имеет права носить с собой документы своей матери (пенсионное удостоверение и банковскую карточку), поэтому они обратятся в компетентные органы, чтобы прекратить выплаты пенсий. Женщина на коленях умоляла «правоохранителей» не забирать у ее мамы пенсию, но решить вопрос удалось только деньгами.

Правоохранителей задержали во время получения взятки в рамках спецоперации, проведенной прокуратурой совместно с управлением внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Полицейским инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 ч. 3 ст. 368 УК Украины (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время троим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи прокуратуры области проверяют причастность указанных лиц к совершению других преступлений.