Расследование убийств на Майдане под угрозой из-за затягивания работ на Институтской, - адвокаты

5 октября, 2018, 13:56

Проведение экспертиз по делу гибели героев Небесной Сотни оказалось под угрозой из-за промедления с демонтажем памятника погибшим и будущей реконструкции ул. Институтской, которая должна начаться в октябре

Об этом сообщает в Facebook Адвокатская совещательная группа - организация адвокатов Небесной Сотни.

"Для качественного и результативного проведения следственных экспериментов по десятках эпизодах ранений на т. н. "смертельном пятачке" (перед лестницей банка "Аркада") необходимо восстановить обстановку, которая была там 20.02.2014 года. А именно - временно демонтировать Мемориал погибшим Героям Небесной Сотни. Учитывая, с одной стороны, чувствительность этого вопроса, и одновременно приоритетность для пострадавших установление всех обстоятельств гибели их близких, привлечение виновных к ответственности и доказывание их вины, ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" предоставили официальное разрешение на временный демонтаж Мемориала на время проведения следственного эксперимента. Следователями УСР ГПУ направлены соответствующие обращения в органы городской власти. Однако до сих пор демонтаж не проведен", - говорится в сообщении.

Адвокатская группа отметила, что родные погибших максимально способствовали демонтажу для ускорения следственных действий, однако результата до сих пор нет.

"Причина проволочек не понятна ни пострадавшим, ни их представителям, ни следствию. Последние несколько "запланированных дат" демонтажа (и, соответственно, проведения следственных экспериментов) были сорваны. Семьи, максимально способствуя работам, осуществили все организационные действия, согласовали новое место расположения, но так и не получили результат. В октябре 2018 года запланирована реконструкция ул. Институтской, в результате которой место преступления полностью изменится. И воспроизвести обстоятельства событий станет невозможно. Невозможно будет провести запланированные и крайне необходимые следственные эксперименты. Получить доказательства. Это ставит под угрозу расследование, судебное рассмотрение и справедливые приговоры виновным в расстрелах протестующих", - отмечают адвокаты.

Адвокатская совещательная группа обратилась к генеральному прокурору Юрию Луценко и мэру Киева Виталию Кличко с просьбой объяснить причины промедления и обеспечить немедленное проведение демонтажа и следственных экспериментов в этом месте.