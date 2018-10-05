"Очень изменился, больно смотреть", - дочь Сущенко посетила его в СИЗО
Об этом дочь журналиста Юлия рассказала "Укринформу".
Она отметила, что эмоционально это свидание стало самым тяжелым. Оно длилось около часа и проходило за стеклом и по телефону - как было и раньше.
"Не видела отца 8 месяцев, он очень изменился, плохо выглядит - постарел, сильно похудел, стал как будто меньше, одежда на нем висит. Как будто не он вообще. Больно было смотреть на него. От увиденного мы с мамой просто не могли сдержаться и расплакались. Разве человек на такие мучения заслуживает?" - говорит Юлия.
По ее словам, сейчас ее отцу неизвестно, когда и куда его этапируют. Отметим, вчера стало известно, что Сущенко передал обращение к коллегам, друзьям и соотечественникам перед этапом в колонию.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов. Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников. Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец.
- 4 июня Московский городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор к 12 годам лишения свободы для Сущенко.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что окончательный приговор для Сущенко предоставляет возможность начать процедуру его помилования для последующей передачи Украине.
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