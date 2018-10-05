"Очень изменился, больно смотреть", - дочь Сущенко посетила его в СИЗО

5 октября, 2018, 09:26

Дочь и жена украинского политзаключенного Романа Сущенко 4 октября посетили его в СИЗО "Лефортово"

Об этом дочь журналиста Юлия рассказала "Укринформу".

Она отметила, что эмоционально это свидание стало самым тяжелым. Оно длилось около часа и проходило за стеклом и по телефону - как было и раньше.

"Не видела отца 8 месяцев, он очень изменился, плохо выглядит - постарел, сильно похудел, стал как будто меньше, одежда на нем висит. Как будто не он вообще. Больно было смотреть на него. От увиденного мы с мамой просто не могли сдержаться и расплакались. Разве человек на такие мучения заслуживает?" - говорит Юлия.

По ее словам, сейчас ее отцу неизвестно, когда и куда его этапируют. Отметим, вчера стало известно, что Сущенко передал обращение к коллегам, друзьям и соотечественникам перед этапом в колонию.