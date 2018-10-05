Пропавший глава Интерпола помещен под арест в Пекине, - СМИ
5 октября, 2018, 16:43
Президент Интерпола Мэн Хунвэем, вероятно, находится под стражей в Пекине
Об этом сообщает газета Le Monde.
По информации, французские следователи считают, что Мэн Хунвэем не просто пропал в Китае, а помещен под стражу. Его местонахождение держится в тайне.
По данным газеты, задержание связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.
- Напомним, французская полиция открыла расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвея. Президент Интерпола уже неделю не выходит на связь после отъезда в Китай 29 сентября.
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