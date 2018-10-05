Пропавший глава Интерпола помещен под арест в Пекине, - СМИ

5 октября, 2018, 16:43

Президент Интерпола Мэн Хунвэем, вероятно, находится под стражей в Пекине

Об этом сообщает газета Le Monde.

По информации, французские следователи считают, что Мэн Хунвэем не просто пропал в Китае, а помещен под стражу. Его местонахождение держится в тайне.

По данным газеты, задержание связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.