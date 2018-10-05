Правительство за полгода насчитало украинцам лишних субсидий на 5 млрд грн, - Рева
Об этом в пятницу, 5 октября, заявил министр соцполитики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в парламенте.
По его словам, в 2016 году излишне начисленной субсидии, в том числе по газу, было списано 15 млрд грн за счет "завышенных нормативов".
"В 2017 году излишне начислена субсидия, это не сэкономленная, это излишне начислена субсидия, составляла 8 млрд грн, после пересмотра нормативов. В 2018 году, на 1 июля, было излишне начисленной субсидии 5 млрд грн", - сказал Рева.
Он подчеркнул также, что это свидетельствует о том, что каждый раз из госбюджета, то есть из кармана каждого налогоплательщика, правительство должно платить то потребление, "которое является большим, чем даже можно себе представить".
- Напомним, что в Украине заработал публичный реестр получателей субсидий, в котором показан размер субсидии за все периоды.
- По словам министра социальной политики Андрея Ревы, монетизация устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике “государство-гражданин-производитель услуги”.
- Кабмин утвердил трехэтапное проведение монетизации субсидий, начиная с 1 января 2019 года.
- 3 октября Рева заявил, что выигрыш в лотерею или денежный перевод из-за границы, который превышает 50 тысяч гривен, может быть основанием для неназначении субсидии.
- Кроме того, по словам министра соцполитики, большое количество украинских заробитчан в Польше могут иметь проблемы с пенсионным обеспечением в Украине.
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