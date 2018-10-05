Правительство за полгода насчитало украинцам лишних субсидий на 5 млрд грн, - Рева

5 октября, 2018, 18:25

Кабинет министров, несмотря на регулярное снижение социальных нормативов, все равно должен констатировать ежегодно наличие излишне начисленной субсидии

Об этом в пятницу, 5 октября, заявил министр соцполитики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в парламенте.

По его словам, в 2016 году излишне начисленной субсидии, в том числе по газу, было списано 15 млрд грн за счет "завышенных нормативов".

"В 2017 году излишне начислена субсидия, это не сэкономленная, это излишне начислена субсидия, составляла 8 млрд грн, после пересмотра нормативов. В 2018 году, на 1 июля, было излишне начисленной субсидии 5 млрд грн", - сказал Рева.

Он подчеркнул также, что это свидетельствует о том, что каждый раз из госбюджета, то есть из кармана каждого налогоплательщика, правительство должно платить то потребление, "которое является большим, чем даже можно себе представить".