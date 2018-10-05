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Правительство разрешило круглосуточно показывать в кинотеатрах фильмы 18+


фото: obzor.westsib
Кабинет Министров Украины от октября отменил временные ограничения на показ в кинотеатрах фильмов с индексом "18"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Как отмечается в постановлении ведомства, снятие запрета на показ взрослых фильмов только в ночное время разнообразит вечерние сеансы в кинотеатрах и введет прогрессивный зарубежный кинодемонстрационный опыт в Украине.

"Существующее двойное регулирование одного и того же аспекта кинодемонстрации приводило к чрезмерному ограничению доступа зрителя к фильмам (в том числе украинского производства) с означенным выше индексом. Недопущение лиц моложе 18 лет на просмотр фильмов с индексом "18" должно контролироваться субъектами предпринимательской деятельности – кинодемонстраторами, а не ограничением времени показа фильмов", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что принятое Правительством решение вносит соответствующие изменения в Положение о государственном удостоверении на право распространения и демонстрирования фильмов, согласно которому демонстрации фильмов кинозрелищными заведениями с индексом "18" возможно с 18 до 6 часов и запрещается лицам в возрасте до 18 лет.

Ожидается, что снятие двойного регулирования одного и того же аспекта кинодемонстрирования окажет положительное воздействие на рыночную среду, предоставит возможность зрителям просматривать фильмы с означенным выше индексом в любое время суток, что приведет к формированию устойчивой тенденции разнообразия кинотеатрального досуга ценителей национального и иностранного кинопродукта.

Это решение Правительства, разработанное Министерством культуры Украины, Государственным агентством Украины по вопросам кино согласно предложению общественного союза "Союз кинотеатров Украины" относительно усовершенствования законодательства в отрасли кинопроката Украины.

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