Полиция завершила расследование в отношении банды, которая обокрала ювелирные магазины на 16 млн грн

5 октября, 2018, 12:40

Нацполиция собрала доказательную базу касательно совершения бандой одиннадцати тяжких и особо тяжких преступлений

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, преступная группировка осуществляла разбойные нападения на ювелирные магазины на территории многих регионов страны на протяжении шести лет. Преступников задержали в марте 2018, в настоящее время полицейские установили, что преступное сообщество состояло из 4 мужчин 33-37 лет – жителей Львовской области. Все они ранее уже привлекались к ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Большинство преступлений они готовили заранее. Преимущественно это были кражи из ювелирных магазинов. С помощью автомобиля и металлического троса похищали сейфы с ювелирными изделиями.

Стоимость содержания одного сейфа могла достигать от 1 до 6 миллионов гривень. Общая сумма ущерба от преступной деятельности группы за 6 лет - почти 16 миллионов гривень.

"Подозреваемым инкриминируется совершение 11 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 4 и 5 ст. 185 (Кража) и ч. 4 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.