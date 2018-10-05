Полиция завершила расследование в отношении банды, которая обокрала ювелирные магазины на 16 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Согласно сообщению, преступная группировка осуществляла разбойные нападения на ювелирные магазины на территории многих регионов страны на протяжении шести лет. Преступников задержали в марте 2018, в настоящее время полицейские установили, что преступное сообщество состояло из 4 мужчин 33-37 лет – жителей Львовской области. Все они ранее уже привлекались к ответственности за совершение аналогичных преступлений.
Большинство преступлений они готовили заранее. Преимущественно это были кражи из ювелирных магазинов. С помощью автомобиля и металлического троса похищали сейфы с ювелирными изделиями.
Стоимость содержания одного сейфа могла достигать от 1 до 6 миллионов гривень. Общая сумма ущерба от преступной деятельности группы за 6 лет - почти 16 миллионов гривень.
"Подозреваемым инкриминируется совершение 11 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 4 и 5 ст. 185 (Кража) и ч. 4 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.
- Напомним, подозреваемые были задержаны во время полицейской спецоперации в городе Новая Каховка Херсонской области. Когда полицейские начали их задерживать, злоумышленники оказывали сопротивление и пытались скрыться на автомобиле.
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