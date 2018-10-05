Польша: конфликт с Венгрией не должен влиять на сотрудничество Украины и НАТО

5 октября, 2018, 11:47

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что напряжение в отношениях между Украиной и Венгрией не должно влиять на развитие сотрудничества Киева с НАТО и Европейским Союзом

Об этом Солох сказал на совместной пресс-конференции в Киеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым, передает УНИАН.

"Что касается ситуации между Венгрией и Украиной: мы заинтересованы в том, чтобы это напряжение не влияло на сотрудничество Украины с НАТО, с Европейским Союзом", - заявил Солох.

Отдельно он отметил, что на следующем заседании Совета НАТО-Россия вопрос агрессии РФ против Украины будет единственным, который будет рассматриваться на повестке дня.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушениях прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.