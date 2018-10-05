Польша: конфликт с Венгрией не должен влиять на сотрудничество Украины и НАТО
Об этом Солох сказал на совместной пресс-конференции в Киеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым, передает УНИАН.
"Что касается ситуации между Венгрией и Украиной: мы заинтересованы в том, чтобы это напряжение не влияло на сотрудничество Украины с НАТО, с Европейским Союзом", - заявил Солох.
Отдельно он отметил, что на следующем заседании Совета НАТО-Россия вопрос агрессии РФ против Украины будет единственным, который будет рассматриваться на повестке дня.
Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушениях прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывало держать в тайне факт получения второго гражданства.
- Министерство иностранных дел Украины дало неделю Венгрии на отзыв их консула из Берегово на Закарпатье.
- В МИД заявили, что консул Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов, но отказались называть имя высланного консула.
- Позднее Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева. Оказалось, что Будапершт выслал первого секретаря украинского посольства в Венгрии.
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