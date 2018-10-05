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Под Москвой разбился российский военный самолет


фото: tass
В Коломенском районе Московской области разбился истребитель МиГ-29

Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

Источник в диспетчерских службах сообщил, что самолет упал из-за технической неисправности, которая возникла во время полета. При этом двое пилотов успели катапультироваться и выжили.

Также известно, что самолет вылетел с аэродрома в Жуковском под Москвой.

МиГ-29 - советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР в 80-х годах, находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины.

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