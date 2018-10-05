Новые члены ЦИК приняли присягу в Раде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Присягаю украинскому народу при осуществлении своих полномочий в Центральной избирательной комиссии соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, внепартийную позицию, быть честным, объективным и беспристрастным в решении вопросов, относящихся к полномочиям Комиссии, обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан Украины и права на участие в референдуме", - говорили новые члены ЦИК.
К выполнению полномочий членов ЦИК приступили Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукар, Евгений Радченко, Татьяна Слипочук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.
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- Напомним, 3 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. 5 февраля Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии. Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку.
- Рада постановила увеличить количество членов ЦИК до 17 человек. Порошенко подписал закон об увеличении состава ЦИК.
- 20 сентября Рада уволила старый состав ЦИК и назначила новых членов.
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