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Новые члены ЦИК приняли присягу в Раде

14 вновь назначенных членов Центральной избирательной комиссии приняли присягу украинскому народу в сессионном зале Верховной Рады

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Присягаю украинскому народу при осуществлении своих полномочий в Центральной избирательной комиссии соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, внепартийную позицию, быть честным, объективным и беспристрастным в решении вопросов, относящихся к полномочиям Комиссии, обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан Украины и права на участие в референдуме", - говорили новые члены ЦИК.

К выполнению полномочий членов ЦИК приступили Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукар, Евгений Радченко, Татьяна Слипочук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.

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