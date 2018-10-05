Нападение на Гусовского: 19 задержанным сообщено о подозрении
5 октября, 2018, 16:50
Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что 19 задержанным за нападение на главу депутатской группы "Киевская команда" Сергея Гусовского сообщено о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
По его словам, им инкриминируется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Кроме того, Крищенко добавил, что назначил служебное расследование по факту ненадлежащего реагирования отдельных полицейских на события, произошедшие в помещении КГГА.
- Напомним, в четверг, 4 октября, перед заседанием Киевского горсовета около 10-ти на депутата Киевсовета Сергея Гусовского неизвестные в униформе совершили нападение. Правоохранители пресекли противоправные действия, в результате которых также пострадал милиционер.19 активных участников конфликта доставили в Шевченковское управление полиции.
- Следствие по делу о нападении на депутата Киевсовета Сергея Гусовского выдвинуло три версии совершения преступления: общественную, депутатскую и политическую.
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