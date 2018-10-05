Нападение на Гусовского: 19 задержанным сообщено о подозрении

5 октября, 2018, 16:50

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что 19 задержанным за нападение на главу депутатской группы "Киевская команда" Сергея Гусовского сообщено о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По его словам, им инкриминируется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Кроме того, Крищенко добавил, что назначил служебное расследование по факту ненадлежащего реагирования отдельных полицейских на события, произошедшие в помещении КГГА.