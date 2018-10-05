НАБУ разоблачило на взятке в $15 тыс. прокурора ГПУ

5 октября, 2018, 22:31

5 октября детективы НАБУ разоблачили на получении взятки в $15 тыс. прокурора Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном производстве ГПУ

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как установило следствие, старший прокурор группы прокуроров в одном из уголовных производств, требовал $20 тыс. за заключение соглашения о признании виновности с двумя подозреваемыми. В случае отказа от предложения старший группы прокуроров угрожал подозреваемым лишением свободы на срок 11-12 лет.

По условиям соглашения, 20 тыс. старшему группы прокуроров должны быть выплачены двумя траншами. Первый — 15 тыс. как задаток, остальные (5 тыс.) — перед направлением в суд заключенных соглашений о признании вины.

Во время обысков детективами НАБУ выявлено взятку в размере 15 тыс.

Как пояснил общественный активист Роман Маселко, именно прокуроры департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве ГПУ подписывали подозрения и обвинительный акт трем автомайдановцам.