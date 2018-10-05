НАБУ разоблачило на взятке в $15 тыс. прокурора ГПУ
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Как установило следствие, старший прокурор группы прокуроров в одном из уголовных производств, требовал $20 тыс. за заключение соглашения о признании виновности с двумя подозреваемыми. В случае отказа от предложения старший группы прокуроров угрожал подозреваемым лишением свободы на срок 11-12 лет.
По условиям соглашения, 20 тыс. старшему группы прокуроров должны быть выплачены двумя траншами. Первый — 15 тыс. как задаток, остальные (5 тыс.) — перед направлением в суд заключенных соглашений о признании вины.
Во время обысков детективами НАБУ выявлено взятку в размере 15 тыс.
Как пояснил общественный активист Роман Маселко, именно прокуроры департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве ГПУ подписывали подозрения и обвинительный акт трем автомайдановцам.
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