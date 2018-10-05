На Запорожье 8 человек заболели на экзотическую лихорадку

5 октября, 2018, 11:47

Положительные результаты вируса Западного Нила обнаружили у восьмерых людей с разным местом проживания

Об этом заявили в пресс-службе ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Отмечается, в сентябре 2018 года работники исследовали материал от больных с лихорадкой неустановленной этиологии и получили положительные результаты на лихорадку Западного Нила. В настоящее время проводится их дообследование с целью установления заключительного диагноза.

Для лихорадки Западного Нила характерны лихорадка, воспаление оболочек мозга, системное поражение слизистых оболочек, увеличение лимфатических узлов, в отдельных случаях - сыпь. Клиническими проявлениями заболевания являются разнообразными: от бессимптомной инфекции до тяжелого менингита или менингоэнцефалита. Смертность наблюдается, в среднем, в 4% случаев.

Согласно сообщению, заболевание эндемическое для многих стран Азии и Африки. Переносчиками вируса являются комары, иксодовые и аргасовые клещи, а резервуаром вируса являются дикие и домашние птицы, грызуны, летучие мыши.