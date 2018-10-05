На Запорожье 8 человек заболели на экзотическую лихорадку
Об этом заявили в пресс-службе ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины".
Отмечается, в сентябре 2018 года работники исследовали материал от больных с лихорадкой неустановленной этиологии и получили положительные результаты на лихорадку Западного Нила. В настоящее время проводится их дообследование с целью установления заключительного диагноза.
Для лихорадки Западного Нила характерны лихорадка, воспаление оболочек мозга, системное поражение слизистых оболочек, увеличение лимфатических узлов, в отдельных случаях - сыпь. Клиническими проявлениями заболевания являются разнообразными: от бессимптомной инфекции до тяжелого менингита или менингоэнцефалита. Смертность наблюдается, в среднем, в 4% случаев.
Согласно сообщению, заболевание эндемическое для многих стран Азии и Африки. Переносчиками вируса являются комары, иксодовые и аргасовые клещи, а резервуаром вируса являются дикие и домашние птицы, грызуны, летучие мыши.
- Ранее отмечалось, что в Киеве зафиксировали случай подозрения на заболевание лихорадкой Западного Нила, которое также называют "лихорадкой Западного Нила".
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика