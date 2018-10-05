На Сицилии задержали одного из наиболее опасных мафиози

5 октября, 2018, 22:56

Полиция совместно с Европейским полицейским агентством (Европол) задержала на Сицилии одного из членов группировки "Коза Ностра", которого давно разыскивали

Об этом сообщает сайт Европола.

"1 октября итальянская полиция при поддержке Европола арестовала на Сицилии недалеко от города Виты подозреваемого, известного как В. М., одного из самых громких беглецов в Италии", — говорится в заявлении.

По данным Европола, он является сыном одного из видных представителей группировки "Коза Ностра".

Издание Ansa сообщает, что речь идет о 52-летнем Вито Марино.