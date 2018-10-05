На МКС будут выращивать марихуану. Зачем

5 октября, 2018, 13:58

Американский стартап Space Tango отправит на Международную космическую станцию ростки конопли с учетом ее медицинской значимости

На МКС ученые проверят, как микрогравитация влияет на жизнеобеспечение растений, пишет TechCrunch.

Ежегодно компания отправляет на орбиту шесть контейнеров TangoLab, которые разделены на отсеки - в каждом находятся ростки от разных клиентов стартапа.

После того, как прорастут зачатки, исследователи планируют вернуть выращенные образцы на Землю и провести генетический анализ.

Специалист Space Tango Джо Чэппелл уверен, что растения в стрессовой среде "высвобождаются из генетического резервуара" и производят соединения, которые позволяют им адаптироваться к новой среде. По его мнению, это может привести к новым открытиям в фармакологии.

"Мы хотим проверить, как изменятся свойства и различные параметры разных видов растений при условии, что на них не будет действовать гравитация. Как только ростки конопли вырастут до определенного размера, образцы вернутся на Землю, мы проведем их генетический анализ", - говорят исследователи.

Такие эксперименты важны для будущих космических миссий, в ходе которых на борту корабля должны находиться системы обеспечения пищей, кислородом и топливом, отмечает издание.

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