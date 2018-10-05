На Львовщине легковушка влетела в столб, двое человек погибли
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.
Авария случилась около 02:00 на ул. Львовской. По предварительным данным, 23-летний житель Стрыя не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. От удара электроопора упала на автомобиль.
Во время ДТП в салоне машины кроме водителя находились трое пассажиров - все местные жители. Двое из них в возрасте 30 и 31 года от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один - 26-летний - находится в реанимации.
Открыто производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
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