На Львовщине легковушка влетела в столб, двое человек погибли

5 октября, 2018, 13:16

В ночь на 5 октября в городе Стрый Львовской области произошло смертельное ДТП при участии автомобиля Škoda Octavia

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Авария случилась около 02:00 на ул. Львовской. По предварительным данным, 23-летний житель Стрыя не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. От удара электроопора упала на автомобиль.

Во время ДТП в салоне машины кроме водителя находились трое пассажиров - все местные жители. Двое из них в возрасте 30 и 31 года от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один - 26-летний - находится в реанимации.

Открыто производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.