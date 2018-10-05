На Донбассе ранены четверо бойцов ВСУ, потери оккупантов - 6 человек

5 октября, 2018, 07:43

В течение вчерашнего дня и сегодня утром в целом четверо украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: противники 20 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 5 раз - с запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Российско-оккупационные войска били с минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под враждебные обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Луганское, Майское, Шумы, Южное, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

Позиции в районе Луганского дважды накрыли огнем из минометов калибра 120 мм. Враги били по защитникам Крымского, Орехово и Майского из минометов 82-го калибра.

"В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожены и трое - ранены", - отметили в ведомстве.

Сегодня, 5 октября, российские наемники уже 4 раза обстреляли позиции возле населенных пунктов Крымское, Вильный, Водяное и Гнутово из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате атаки один украинский военнослужащий получил ранения.

Ранкове зведення на 07:00 5 жовтня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 4 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася контрольованою Об'єднаними силами. ... Показати більше...