На Донбассе ранен один украинский военный
5 октября, 2018, 19:53
В пятницу, 5 октября, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
При этом один обстрел противник совершил с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
Днем в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
По данным пресс-центра ООС, противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по хутору Свободном. Из стрелкового оружия противник обстрелял опорный пункт в Марьинке, применил минометы 82-го калибра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям Объединенных сил в районе Павлополя, а по защитникам Гнутового вел огонь из станкового гранатомета.
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