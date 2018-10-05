На Донбассе ранен один украинский военный

5 октября, 2018, 19:53

В пятницу, 5 октября, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

При этом один обстрел противник совершил с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Днем в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным пресс-центра ООС, противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по хутору Свободном. Из стрелкового оружия противник обстрелял опорный пункт в Марьинке, применил минометы 82-го калибра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям Объединенных сил в районе Павлополя, а по защитникам Гнутового вел огонь из станкового гранатомета.