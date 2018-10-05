МИД Венгрии выдвинуло Украине новые обвинения
5 октября, 2018, 17:28
Венгрия обвинила Украину в затягивании решения о назначении нового посла в Киеве
Об этом в пятницу, 5 октября, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер, передает Magyar Midok.
По его словам, венгерское правительство расценивает как "недружественный жест" то, что Украина в течение нескольких месяцев затягивает официальное согласование кандидатуры посла Венгрии.
Кроме того, представитель венгерского МИД в очередной раз заявил, что в Украине якобы запугивают венгерское меньшинство и пожаловался на отсутствие критики действий Киева со стороны ЕС.
Как сообщалось ранее, Будапешт хочет назначить новым послом в Украине Иштвана Ийдярто, который неоднократно выражал сожаление по поводу того, что Венгрия вынуждена применять санкции против России.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
- Министерство иностранных дел Украины дало неделю Венгрии на отзыв их консула из Берегово на Закарпатье.
- В МИД заявили, что консул Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов, но отказались называть имя высланного консула.
- Позднее Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева. Оказалось, что Будапешт выслал первого секретаря украинского посольства в Венгрии.
- Напомним также, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что правительство Венгрии борется не за интересы украинских венгров, а за то, что поставила себе цель Россия - остановить путь Украины к евроатлантическим структурам. По его словам, странными являются также заявления Сиярто о том, что Венгрия ничего не нарушила в вопросах выдачи паспортов.
- Позже глава МИД Павел Климкин назвал, "реакцию Венгрии абсолютно и фундаментально неадекватной" и заявил о том, что Украина не нарушает ни международного права, ни венгерских законов.
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