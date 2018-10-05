МИД Венгрии выдвинуло Украине новые обвинения

5 октября, 2018, 17:28

Венгрия обвинила Украину в затягивании решения о назначении нового посла в Киеве

Об этом в пятницу, 5 октября, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер, передает Magyar Midok.

По его словам, венгерское правительство расценивает как "недружественный жест" то, что Украина в течение нескольких месяцев затягивает официальное согласование кандидатуры посла Венгрии.

Кроме того, представитель венгерского МИД в очередной раз заявил, что в Украине якобы запугивают венгерское меньшинство и пожаловался на отсутствие критики действий Киева со стороны ЕС.

Как сообщалось ранее, Будапешт хочет назначить новым послом в Украине Иштвана Ийдярто, который неоднократно выражал сожаление по поводу того, что Венгрия вынуждена применять санкции против России.