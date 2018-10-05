Метеоритом стоимостью $100 тыс. подпирали дверь на американской ферме
Об этом пишет издание USA Today, ссылаясь на Центральный университет Мичигана.
Профессор геологии Мона Сирбеску из Центрального университета Мичигана первой определила, что 10-килограммовый кусок "железа" – это на самом деле метеорит. Владелец попросил ее осмотреть камень в начале этого года.
Чтобы проверить свои подозрения, Сирбеску немедленно начала изучать свойства железа, такие как магнетизм, масса и состав. Она прислала два маленьких кусочка в Смитсонивское учреждение в Вашингтоне, где подтвердили ее выводы.
Когда мужчина приобрел свою ферму в 1988 году, предыдущий владелец сказал ему, что камень был метеоритом с 1930-х годов.
"История рассказывает, что его подобрали сразу после того, как стали свидетелями большого бума, и метеорит был вырыт из кратера", – сказала Сирбеску, но добавила, что эта легенда была передана без подтверждений очевидцев.
Метеорит является шестым по размеру из тех, что найдены в Мичигане.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика