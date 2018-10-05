Метеоритом стоимостью $100 тыс. подпирали дверь на американской ферме

5 октября, 2018, 22:06

Метеоритом стоимостью около $100 тысяч в течение многих лет подпирали дверь на ферме в американском штате Мичиган

Об этом пишет издание USA Today, ссылаясь на Центральный университет Мичигана.

Профессор геологии Мона Сирбеску из Центрального университета Мичигана первой определила, что 10-килограммовый кусок "железа" – это на самом деле метеорит. Владелец попросил ее осмотреть камень в начале этого года.

Чтобы проверить свои подозрения, Сирбеску немедленно начала изучать свойства железа, такие как магнетизм, масса и состав. Она прислала два маленьких кусочка в Смитсонивское учреждение в Вашингтоне, где подтвердили ее выводы.

Когда мужчина приобрел свою ферму в 1988 году, предыдущий владелец сказал ему, что камень был метеоритом с 1930-х годов.

"История рассказывает, что его подобрали сразу после того, как стали свидетелями большого бума, и метеорит был вырыт из кратера", – сказала Сирбеску, но добавила, что эта легенда была передана без подтверждений очевидцев.

Метеорит является шестым по размеру из тех, что найдены в Мичигане.