Китай обвиняют в глобальном распространении шпионских чипов: акции тамошних компаний стремительно падают
Bloomberg Businessweek сообщил о чипах, ссылаясь на 17 анонимных источников из спецслужб и бизнеса, передает Reuters .
По сообщению, компьютерные чипы распространились примерно на 30 компаний и несколько государственных агентств США, которые предоставили бы Пекину тайный доступ к внутренним сетям.
В число компаний вошли такие гиганты как Apple Inc и Amazon.com, однако они отказались от комментариев. Super Micro Computer, Inc, который, по словам Bloomberg, был поставщиком серверных плат, содержащих вредные чипы, также не предоставил отчета.
В докладе говорится, что в нападении принимали участие китайские технические фирмы. Но акции Lenovo упали на 15 процентов из-за опасения, что потребители и бизнес могут неохотно покупать китайские технические товары.
“Super Micro является поставщиком Lenovo. Кроме того, как глобальная компания, мы делаем большие шаги для постоянной защиты целостности нашей цепочки поставок”, - сообщили в компании.
Но падение акций может тянуть за собой существенные неприятности: по оценкам компании Lenovo, она получает больше пятой части своих доходов от Соединенных Штатов.
Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE, чьи акции в Гонконге упали на 11%, отказался от комментариев.
Субиндекс сектора ИТ-оборудования на гонконгской фондовой биржи упал на 4,7 . “Это может стать смертельным ударом по амбициям Китая, поскольку западные рынки, скорее всего, закроются для таких компаний как Huawei, ZTE и т. Д”, - говорит Майкл Каждый, старший стратег Rabobank. Huawei Technologies отказалась от комментариев.
Министерство иностранных дел Китая не отреагировало на просьбу о представлении комментариев. Ранее Пекин отрицал обвинения в организации кибератаки против западных компаний.
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