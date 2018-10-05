Китай обвиняют в глобальном распространении шпионских чипов: акции тамошних компаний стремительно падают

5 октября, 2018, 15:33

Акции Lenovo Group и ZTE Corp упали в пятницу после сообщения о вредных компьютерных чипах, которые китайским шпионам удалось распространить во многих фирмах США

Bloomberg Businessweek сообщил о чипах, ссылаясь на 17 анонимных источников из спецслужб и бизнеса, передает Reuters .

По сообщению, компьютерные чипы распространились примерно на 30 компаний и несколько государственных агентств США, которые предоставили бы Пекину тайный доступ к внутренним сетям.

В число компаний вошли такие гиганты как Apple Inc и Amazon.com, однако они отказались от комментариев. Super Micro Computer, Inc, который, по словам Bloomberg, был поставщиком серверных плат, содержащих вредные чипы, также не предоставил отчета.

В докладе говорится, что в нападении принимали участие китайские технические фирмы. Но акции Lenovo упали на 15 процентов из-за опасения, что потребители и бизнес могут неохотно покупать китайские технические товары.

“Super Micro является поставщиком Lenovo. Кроме того, как глобальная компания, мы делаем большие шаги для постоянной защиты целостности нашей цепочки поставок”, - сообщили в компании.

Но падение акций может тянуть за собой существенные неприятности: по оценкам компании Lenovo, она получает больше пятой части своих доходов от Соединенных Штатов.

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE, чьи акции в Гонконге упали на 11%, отказался от комментариев.

Субиндекс сектора ИТ-оборудования на гонконгской фондовой биржи упал на 4,7 . “Это может стать смертельным ударом по амбициям Китая, поскольку западные рынки, скорее всего, закроются для таких компаний как Huawei, ZTE и т. Д”, - говорит Майкл Каждый, старший стратег Rabobank. Huawei Technologies отказалась от комментариев.

Министерство иностранных дел Китая не отреагировало на просьбу о представлении комментариев. Ранее Пекин отрицал обвинения в организации кибератаки против западных компаний.