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Количество погибших в Индонезии превысило 1500 человек

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает, что количество погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 1558 человек
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113 жителей считаются пропавшими без вести, 150 остаются под завалами.

  • Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали более 1200 человек.
  • Землетрясение произошло 28 сентября. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси. Координация спасательных операций властью была затруднена, поскольку землетрясение вызвало перебои в электроснабжении. Связь между Палу и ближайшим к эпицентру землетрясения городом Дунган была оборвана.​
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