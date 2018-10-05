Update penanganan bencana gempa bumi tsunami Sulawesi Tengah, 4 Oktober 2018, pukul 17.00 WIB. #SultengBangkit #PrayForPalu #PrayForDonggala #SiapUntukSelamat #BudayaSadarBencana
Количество погибших в Индонезии превысило 1500 человек
5 октября, 2018, 12:28
Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает, что количество погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 1558 человек
|
|
113 жителей считаются пропавшими без вести, 150 остаются под завалами.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика