Гостя из-за границы подстрелили в киевском подъезде, когда тот посещал родственников
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Киева.
Вчера местные жители рассказали копам, что на улице Татьяны Яблонской произошла стрельба. Правоохранители предварительно выяснили, что в тот день из-за границы прилетел 42-летний мужчина, который решил навестить родственников.
Поэтому когда путешественник зашел в подъезд, прозвучало несколько выстрелов из неустановленного оружия. Травмированного мужчину отвезли в больницу, а нападавших на него разыскивают.
"Информация о происшествии должным образом зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - отметили в ведомстве.
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