Глава колонии Николаевщины брал у заключенного деньги за досрочное освобождение

5 октября, 2018, 10:18

СБУ разоблачила на взятке исполняющего обязанности заместителя начальника одной из исправительных колоний Николаевской области

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Выяснилось, что чиновник требовал от осужденного 10 тысяч гривень за содействие в условно-досрочном освобождении из тюрьмы.

Правоохранители поймали злоумышленника в центре областного центра во время получения второй части взятки в размере шесть тысяч гривень.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия. Мероприятия по изобличению злоумышленника проводились совместно с полицией под процессуальным руководством военной прокуратуры", - подчеркнули в ведомстве.