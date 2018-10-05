Глава колонии Николаевщины брал у заключенного деньги за досрочное освобождение
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Выяснилось, что чиновник требовал от осужденного 10 тысяч гривень за содействие в условно-досрочном освобождении из тюрьмы.
Правоохранители поймали злоумышленника в центре областного центра во время получения второй части взятки в размере шесть тысяч гривень.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.
"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия. Мероприятия по изобличению злоумышленника проводились совместно с полицией под процессуальным руководством военной прокуратуры", - подчеркнули в ведомстве.
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