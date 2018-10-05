Это будет как "референдум" в Крыму под стволами автоматов РФ: Канада и США против "выборов" в ОРДЛО

5 октября, 2018, 07:56

Россия должна повлиять на свои оккупационные администрации на Донбассе, чтобы прекратить подготовку к так называемым выборам

Об этом заявила представитель Канады в ОБСЕ Наташа Каэр во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает "Укринформ".

Она отметила, что ее страна осуждает заявление о так называемых выборах, которые состоятся на подконтрольных российским наемникам районах Донецкой и Луганской областей 11 ноября.

"Такие "выборы" будут нарушением Минских договоренностей, поскольку они должны проводиться в соответствии с законодательством Украины, стандартами ОБСЕ, под мониторингом БДИПЧ. Они не будут более законными, чем так называемый референдум в Крыму под стволами российских автоматов", - подчеркнула Каэр.

По ее словам, российская власть должна использовать влияние на поддерживаемых ею оккупантов, чтобы прекратить подготовку к этим нелегитимным выборам.

Представитель США в ОБСЕ, в свою очередь, также отметил, что Кремль должен отказаться от "выборов" на оккупированных территориях Донбасса.

"Минские соглашения остаются наилучшим путем к миру в конфликте. Однако Россия и ее марионетки пытаются создать регресс, заявив о псевдовыборах 11 ноября. Вместе с международным сообществом США призывают отказаться от этих планов", - подытожил дипломат.