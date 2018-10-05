Эрдоган предложил провести референдум по поводу вступления в ЕС

5 октября, 2018, 13:38

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассмотрит возможность проведения референдума по вступлению страны в ЕС, отметив, что Брюссель затягивает процесс присоединения

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, прямое голосование по поводу процесса вступления потенциально может положить конец переговорам Анкары с Брюсселем по этому вопросу и увеличит дистанцию за Западом.

Страны ЕС, в частности Германия, критически настроены в отношении Турции из-за репрессий после попытки переворота в 2016 году.

"Уже 2018 год, а они до сих пор заставляют нас ждать. Мы можем обратиться к нашему 81-миллионному народу и спросить, каким будет его решение" - заявил Эрдоган.

По его словам, как только будет принято решение о референдуме, необходимые для этого шаги будут предприняты незамедлительно.

"Не примете – так и скажите, мы пойдем своим путем, а вы – своим", - отметил Эрдоган.

Также президент Турции обвинил ЕС в предвзятости, поскольку именно мусульманская религия, по его мнению, мешает приему Турции.