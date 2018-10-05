Эрдоган предложил провести референдум по поводу вступления в ЕС
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, прямое голосование по поводу процесса вступления потенциально может положить конец переговорам Анкары с Брюсселем по этому вопросу и увеличит дистанцию за Западом.
Страны ЕС, в частности Германия, критически настроены в отношении Турции из-за репрессий после попытки переворота в 2016 году.
"Уже 2018 год, а они до сих пор заставляют нас ждать. Мы можем обратиться к нашему 81-миллионному народу и спросить, каким будет его решение" - заявил Эрдоган.
По его словам, как только будет принято решение о референдуме, необходимые для этого шаги будут предприняты незамедлительно.
"Не примете – так и скажите, мы пойдем своим путем, а вы – своим", - отметил Эрдоган.
Также президент Турции обвинил ЕС в предвзятости, поскольку именно мусульманская религия, по его мнению, мешает приему Турции.
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